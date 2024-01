Laura Sarabia rinde interrogatorio por uso del polígrafo contra Marelbys Meza

Laura Sarabia Torres, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), al arribar este jueves a la Fiscalía General para rendir un interrogatorio respecto al uso del polígrafo contra Marelbys Meza, exniñera de su hijo, anunció demandas contra “quienes la han difamado”.

Sarabia aseveró que no ha dudado “en emprender acciones legales contra aquellos que me han difamado y me han calumniado”. Tales denuncias, según dijo, “ya provocaron citaciones ante la Fiscalía” para el 24 de enero. La funcionaria no especificó a quiénes se refería.

La exjefa de despacho presidencial aprovechó la oportunidad para desmarcarse públicamente del caso por el que fue citada. “Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio”, aseguró Sarabia, quien dijo que desea “despejar cualquier duda que tengan los investigadores”. Lea aquí: Confirman fecha en que Day Vásquez negociará con la Fiscalía

Antes de entrar a la diligencia, subrayó que no es responsable de la prueba aplicada a Marelbys Meza. “Reitero que no ordené, no podía hacerlo, y no fue iniciativa mía, ningún polígrafo”, afirmó, al tiempo que mencionó que el coronel Carlos Feria y sus subalternos, imputados por el caso, actuaron “conforme a la ley”.