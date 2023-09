Lo último: Arturo Char fue capturado en Barranquilla

El abogado Iván Cancino, miembro del equipo de defensa de Char, subrayó la importancia de mantener el respeto y la dignidad de su cliente durante todo el proceso legal. Expresó su preocupación de que esta detención no se convierta en un espectáculo mediático innecesario y se enfoque en el respeto por los derechos fundamentales de Char. Lea aquí: Junta Médica Nacional llama la atención el caso de Petro y su hermano

Arturo Char se pronunció recientemente

Pocas horas después de ser notificado de la orden de captura emitida por la Corte Suprema, Arturo Char habló del tema desde su cuenta de X, antes Twitter. Allí se defendió y aseguró que Aida Merlano miente en sus descargos.

“Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos”, dijo en el primer trino. “He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia. Las mentiras de la señora Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia no solo ante mis jueces sino ante la opinión publica”, escribió en el segundo.