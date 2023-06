Lo último: las palabras del coronel Óscar Dávila antes de morir

El pasado viernes sobre las 6:30 de la tarde, el coronel Óscar Dávila, quien era el jefe de Inteligencia de la Casa de Nariño y se encargaba de la seguridad del presidente Gustavo Petro, decidió acabar con su vida en medio del escándalo que lo involucraría con las ‘chuzadas’ a la exniñera de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia.

para conversar sobre el escándalo que rodearía a algunos funcionarios de Palacio de Gobierno y a miembros de Inteligencia que tendrían operaciones en el piso 13 del edificio de la Dian. Lea aquí: Video: primeras imágenes del encuentro entre niños y la Guardia Indígena

A las 4:17 de la tarde del pasado viernes, la comunicadora conversó con él. “Le estoy marcando porque desde hace unos meses venimos trabajando el tema de coyuntura y en medio de esas investigaciones nos llegó su nombre y, por supuesto, en mi deber periodístico, pues le estoy llamando para preguntarle su versión”, dijo la periodista.

En la comunicación, el coronel respondió “¿De qué? Perdón, ¿de qué me habla?”, a lo que la comunicadora sostuvo: “Le hablo de las chuzadas de las empleadas de Laura Sarabia”.

“Primero que todo, yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir porque no. Eso sí me da pena contigo porque, hum, mejor dicho, me acaban”, le dijo el coronel a la periodista de Revista Cambio.