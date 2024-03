“Mancuso dirá la verdad sin importar a quién beneficie o no”: abogado

Uno de quienes estarían en sus versiones sería el expresidente Álvaro Uribe, quien ha criticado el retorno de Mancuso y en particular su designación como gestor de paz del actual gobierno.

“Para ser nombrado Gestor de Paz no se necesita la JEP; entiendo por qué a Mancuso lo pasaron por la JEP. Y cuál es la diferencia con los otros ex paras, que también extraditados y regresados no pueden ser gestores de paz”, cuestionó hoy el expresidente. Lea: Álvaro Uribe vuelve a criticar la llegada de Salvatore Mancuso a Colombia

Paeres respondió a este interrogante al sostener que hay el interés del exmandatario en desestimar la versión de Mancuso y devolvió la pregunta con otra: “¿Él por qué no lo nombró gestor de paz?”.

Mancuso sostuvo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los grupos paramilitares apoyaron la elección de Uribe, con quien afirmó que se reunió, una versión que ha negado el expresidente.