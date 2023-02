Mi Casa Ya tendrá ajustes para elegir a beneficiarios: conózcalos en detalle

Esta ordena a la población en cuatro grupos A, B, C y D, donde A es la población en pobreza extrema, pobreza moderada, C vulnerable y D no pobre o no vulnerable.

Así mismo, se tendrán en cuenta la categoría del municipio en el que se va adquirir la vivienda y si este está ubicado en zona rural o urbana, el tipo de vivienda y, por último, el enfoque diferencial también asignará un puntaje adicional.

“Si una familia está en Sisbén A y compra en un municipio 6 o 5 una vivienda rural VIP, es víctima y tiene miembros con enfoque diferencial, fíjense que es la primera fila y suma 100, queda de primera en la fila para ser beneficiario del programa mi Casa Ya”, explicó la ministra de Vivienda.