Momento angustioso: vuelo que se dirigía a Barranquilla aterrizó de emergencia

El vuelo AV8524 salió de la capital del país a las 5:00 a.m. con destino a Barranquilla. Sin embargo, a las 6:25 a.m., el avión aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Los Garzones de Montería. Por suerte, el aterrizaje se dio sin inconvenientes. No hubo problemas en cuanto a los pasajeros y tampoco daños mayores en el avión.