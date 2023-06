Nayib Bukele, presidente de El Salvador, le lanza ‘puya’ a Gustavo Petro

Precisamente, la última vez que el mandatario salvadoreño usó esa frase fue para referirse al otro escándalo que enlodó a la familia Petro cuando se destapó el caso por el que ahora investigan a Nicolás Petro, relacionado con la recepción de dineros ilícitos por parte de exnarcos y polémicos empresarios.

“No entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa?”, trinó el presidente salvadoreño en su momento. Lea aquí: Benedetti, Petro y otros políticos reaccionan a polémicos audios

Y ese tema al parecer podría volver a cobrar relevancia porque el mismo Armando Benedetti en sus audios insinúa que a la campaña presidencial de Petro habría recibido por lo menos 15.000 millones de pesos, al parecer, de manera irregular. “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.