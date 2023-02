“Necesitamos un marco legal para regular las apps”: ministra de las TIC

La ventaja de este proyecto adicionalmente es que no solamente están unidos los usuarios, los niños y los profesores sino la comunidad en 100 metros a la redonda, ya el proyecto está. Nosotros en la página web vamos a crear un sitio de centros digitales, donde vamos a poner toda la información por departamento y municipio para que sepan el estado de información, de cómo está, si está operando o las diferentes etapas del proceso para que haya transparencia.

Lo superamos en el sentido de que todos los problemas litigiosos de las acciones fiscales administrativas judiciales los tiene la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, la recuperación de esos 70.000 millones. Ahora, ¿qué me corresponde a mí? Pues la correcta ejecución del contrato, ¿qué hicimos desde el día uno?, monitoreo permanente, hoy en día ya los contratos se están cumpliendo y el sueño de tener esos 14.000 centros digitales instalados ya es una realidad, todavía quedan unos que se tienen que seguir instalando a lo largo del año, pero ya está garantizado desde el punto de vista presupuestal, los recursos para que por 10 años 14.077 instituciones educativas rurales de todo el país tengan acceso a Internet. Le recomendamos: Centros Poblados: juez rechaza como víctima a la exministra Abudinen

Nosotros hemos participado en las mesas de trabajo que lidera la ministra Gloria Inés Ramírez, donde hemos dicho lo que nos corresponde como servidores públicos, nosotros sólo podemos hacer lo que está en el marco de nuestras funciones, en materia de respetar ese principio que está en la ley 1341 de neutralidad tecnológica, pero ya el tema laboral le corresponde a la doctora Gloria, ella muy responsablemente se ha sentado con las personas usuarias de la plataforma, con los que están en ese trabajo y también con Rappi y su gremio que es Alianza IN y en donde lo que se busca es una concertación y que sea lo mejor para todos.

- Otra plataforma que tiene dificultades es Rappi. Incluso el Ministerio de Trabajo estudia una multa contra ella, por no reconocer los derechos de los trabajadores. ¿La entidad está de acuerdo en que los rappitenderos deben ser tratados como trabajadores de la plataforma?

En Colombia existe un principio que es el de neutralidad de red y neutralidad tecnológica, que al ser parte de la Organización Internacional de Telecomunicaciones debemos honrar, nosotros no podemos desconocer que la tecnología permite estas facilidades, pero hace diez años esto no existía cuando estaba el régimen de transporte, por eso es que nosotros tenemos la intención y estamos trabajando en regularlo. Lo que piden los sectores es que se formalice, lo que necesitamos es un marco legal, porque el servicio existe, no podemos negarlo, todos somos usuarios de ese servicio y hoy se está generando riqueza, estamos trabajando para lograr lo de otros países como Chile, Argentina, España o México, que ya han reconocido estos servicios.

- ¿Cómo van a funcionar estas propuestas del internet comunitario y que las juntas de acción comunal ofrezcan fibra óptica?. ¿Tienen la capacidad técnica estas organizaciones para hacerlo?

Sí lo tienen y la prueba de ello es que estuve con el presidente en Caldono, Cauca, y esto obedece a algo que ya estaba escrito, lo que el presidente dijo es lo que desde el Ministerio, que somos un ministerio técnico, conocemos, es algo que estaba invisibilizado, pero en Colombia existen más de 3.400 operadores de Internet y existen operadores de televisión por suscripción y existen lo que conocimos en el resguardo indígena Nasa en Pueblo Nuevo Caldono, en el Cauca, comunidades prestando servicio de Internet.

Y sí, lo que no debe ser en este país es la crítica que no construye, dicen ‘mire los cables como están enmarañados’, pero esos cables enmarañados llevan el internet a 720 personas en donde de ninguna otra manera podemos llegar, allá, desde el casco urbano, cuatro horas en carretera destapada en donde una comunidad se organizó y mire el motivo tan lindo por el cual se organizó, hicieron un censo en el año 2015 y se dieron cuenta que solamente el 40 % de la población sabía su lengua, los jóvenes no lo sabían, pero si los veían inmersos en lo que podían de la tecnología.

¿Qué hizo la comunidad? reconociendo que no podían sacar a los niños y jóvenes del siglo XXI, establecieron ese servicio de internet para que través de su canal local de televisión pudieran aprender su lengua, cómo no reconocer y apoyarlos, claro, hace falta el asesoramiento técnico, que para eso está el Estado, lo que pasa es que no ponían los ojos allá y en este Gobierno del Cambio lo que venimos es a saldar esas deudas históricas.

Estábamos en la Vega, Cundinamarca, llevando a través de la red de RTVC a cuatro escuelas alejadas, la ilusión de esos niños de ver por primera vez Internet, hay mucho por hacer, claro que sí, pero lo que hizo el presidente fue demostrar que sí se puede y esa estrategia se complementa con una estrategia nacional, no estamos diciendo que los operadores móviles no van a cumplir su función, nosotros tenemos que honrar unos contratos que ellos tienen y unos permisos.

Lo cierto es que hay una estrategia focal regionalizada, porque tenemos que llegar al Vichada, Guainía, Amazonas, Tumaco, La Guajira, estamos desconectados. Lo que nosotros encontramos en este gobierno, es que la conectividad tiene una oportunidad de mejora enorme, las cifras hablan de que estamos conectados al 60 %, pero no con la conectividad que queremos, si tú te vas a una vereda, allá el reto es enorme, solamente el 28,9 % de las personas están conectadas en las regiones, o sea, estamos desconectados en un 70 %.

- ¿Cómo avanza la implementación de la tecnología 5G en nuestro país? ¿Ya hay un operador seleccionado para el uso de este espectro?

En estos seis meses que llevamos hicimos rápidamente una revisión desde el marco normativo, ya tenemos las condiciones habilitantes para que llegue esa tecnología, el resultado es que sí, se habían hecho los estudios, pero no se había tomado la decisión, yo sí la tomé, el 21 de diciembre publiqué un documento, que está en la página web, donde le mostré al país cómo está el tema del espectro, tenemos unas bandas de espectro que hay que asignar, tengo unos procesos de renovación, ya tomé la primera decisión el 2 de febrero y renové el 40 % del espectro móvil, esta decisión va hasta 20 años y se tomó con todo el rigor técnico jurídico.

Tenemos identificado, para nuestra conectividad con los pequeños operadores de Internet y las redes comunitarias, más de 3.400, los estamos llamando e invitando porque sabemos que hay muchos más, ellos son los que nos van a ayudar a conectar el Amazonas, Vaupés, Guainía, porque ya están ahí, ya tienen tecnología, 38 en La Guajira, Nariño tiene 146 y el departamento sigue desconectado, ¿por qué? Pues porque hace falta que llegue la infraestructura del Estado.

Sacamos una resolución en donde hablamos de todo el espectro que está disponible, recibimos nueve manifestaciones de interés, estamos estructurando el proceso de selección objetiva, porque para la asignación del espectro radioeléctrico, cuando es con fines comerciales, tenemos que hacer un proceso de selección objetivo.

- ¿Cómo está la relación con los entes de control frente al desempeño actual de la cartera? ¿Cómo espera evitar que se repita una situación similar a los actos de corrupción del pasado?

Eso fue un hecho aislado y las actuaciones correspondientes se iniciaron, lo importante es que existe un grupo de profesionales que está en el ministerio, que no tuvieron nada que ver, que se está reescribiendo la historia, lo que yo les digo a ellos es ¿Cómo logra uno cimentar confianza? con esto: con resultados, con transparencia, todo lo publicamos, no hemos tenido ningún riesgo que se haya materializado.

Hemos tomado medidas muy específicas de control, La Contraloría me está haciendo acompañamiento, la Procuraduría también me hace requerimientos y estoy abierta a la ciudadanía en general, he ido a dos debates de control político, cuento todo lo que hago, lo que queremos hacer es conectar al país legítimamente y lo que necesitamos es que nos ayuden a comunicar las cosas como son, claras, que más que esa crítica constructiva es como yo puedo aportar para cerrar la brecha, sabiendo que en el siglo XXI la conectividad es fundamental.