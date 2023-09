“No fuimos a negociar nada”: Petro sobre supuesta ayuda de reclusos con votos

“Nosotros vimos que, entre el Norte de Santander, el Urabá Antioqueño y el Magdalena medio, Gustavo tuvo más de 1.500.000 de votos que no tenía antes, y por ese número de diferencia fue que ganó. Nosotros estuvimos en las cárceles, allá adentro entendieron, nosotros no fuimos a negociar nada”, afirmó Juan Fernando Petro.

“Literalmente me duplican mis oponentes”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X esta mañana, refiriéndose a las polémicas declaraciones de su hermano que ahora lo tienen en el ojo del huracán.

Ante la aseveración de su pariente, el Presidente se despachó en redes sociales, mismas en las que el día anterior afirmó que “algo le pasa” a su hermano, pues también lo acusó de tener Asperger.

“Siempre pierdo el Norte de Santander y de lejos, siempre pierdo en el Magdalena Medio, solo gano en Barrancabermeja y Puerto Wilches y siempre gano en el Urabá Antioqueño. Nunca he sacado en total ni un millón de votos en esas regiones, no alcanzo ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes”, explicó el mandatario en su mensaje. Lea también: A un fiscal delegado de la Corte Suprema será llevado el caso de Laura Sarabia

Su argumento es que su triunfo se lo debe a quienes lo apoyaron en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó – Pacífico colombiano—, a “un triunfo importante en el Caribe: Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y Guajira; y al triunfo en Bogotá y la Sabana de Bogotá”.

Tampoco olvidó a los jóvenes: “Gano porque un millón de jóvenes entre 18 y 22 años salieron a votar como nunca”, fueron sus palabras.