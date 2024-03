“No tiene que temer a las armas de la Nación”: la respuesta de Petro a Name

“Toca recordar que las armas de la Nación le pertenecen al Estado y no a ningún gobierno, por si están pensando en el ruido de lo sables”, dijo Iván Name en una intervención acalorada refiriéndose al panorama político del país y avizorándose lo que pudiera ocurrir.

Luego de que el presidente del Senado, Iván Name, se pronunciara con vehemencia ante el pedido de Asamblea Nacional Constituyente del presidente Gustavo Petro, este último aprovechó para responderle desde Montería.

Ante esto, Gustavo Petro no tardó mucho para responder: “el presidente del Senado no tiene por qué temer a las armas de la Nación, porque ahora yo soy el comandante de las armas de la Nación. No van a apuntar al pueblo nunca, ni tampoco al Congreso de la República. Ambos somos poderes constituidos y subordinados a un poder más grande que es el pueblo”, dijo.

Por otro lado, el Centro Democrático ratificó y respaldó lo dicho por Iván Name. A través de un comunicado, el partido opositor al Gobierno de Gustavo Petro, aseguró que “hoy más que nunca, el país reclama un ejercicio libre, sin presiones y democrático de sus instituciones, en especial del Congreso”.