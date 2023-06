OMS destaca trabajo: “1 millón de personas dejan de fumar en Colombia”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó el trabajo de la economista y salubrista Blanca Llorente Carreño, directora de la Fundación Anáas, por su trabajo en función del control del tabaco en Colombia y América Latina.

La distinción la recibió en los Premios World No Tobacco Day Awards el jueves 25 de mayo y la noticia fue emitida por la Organización Panamericana de Salud de Washington D.C. desde donde expresaron que Llorente contribuye en la investigación y defensa del control del tabaco en Colombia, la región y en el mundo. Lea también: Las pistas desconocidas de la Fiscalía en el escándalo de Laura Sarabia

Es economista de la Universidad Javeriana y tiene un máster en Salud Pública de la Universidad de Londres, además de una experiencia de 15 años en diseño e implementación de intervenciones de salud pública relacionadas con el desarrollo sostenible. El Colombiano conversó con la salubrista sobre la situación actual del control de tabaco en el país a propósito del Día Mundial sin Tabaco que se celebró el miércoles pasado.

¿Cómo inició en este campo?

“En la Universidad de Londres me enfoqué en temas de política ambiental que me llevaron a hablar de ambientes libres de humo y justo cuando me gradué en 2007, Colombia pasaba por retos como la implementación de los ambientes libres de humo. Esa fue la primera política efectiva en el país para prevenir el consumo de tabaco y reducir la exposición de los no fumadores. Después, me enfoqué con otros investigadores en lograr que lo que estábamos haciendo tuviera un eco en la política pública y ahí es donde me he enfocado con Anáas”.

¿Cuál es la génesis de esos diálogos en la política pública?

“Colombia hace parte del convenio Marco para el Control de Tabaco, el único tratado de salud pública de la OMS. Es una brújula clara, una hoja de ruta para entender hacia dónde va la política pública para reducir el consumo de tabaco. He tenido suerte de trabajar no solo aquí en Colombia sino en otros países de Latinoamérica para aumentar sus impuestos, proteger los ambientes libres de humo y garantizar la prohibición de la publicidad de productos de tabaco. Ahora estamos en la discusión de querer extender estas medidas a los cigarrillos electrónicos”.

Nueva Zelanda prohibió la venta de tabaco a los nacidos desde el 1 de enero de 2009, ¿qué tanto falta para que Colombia apruebe este tipo de leyes?

“Colombia es un país que ha sido dinámico en la implementación de las políticas y el resultado se ve. Deberíamos tener encuestas que nos permitan actualizar con más frecuencia, por ejemplo, el consumo de cigarrillos electrónicos en los jóvenes, pero los monitoreos indican que el país redujo el número de consumidores de nicotina. Logramos que un millón de personas dejaran de fumar en Colombia en 10 años”.