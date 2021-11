Otra traba para el aborto: empate en el impedimento presentado por Linares

La Corte Constitucional sigue sin tomar una decisión de fondo en torno a la posibilidad de despenalizar completamente el aborto en Colombia. Un impedimento presentado por el magistrado Alejandro Linares Cantillo, fue el revés para que la determinación en camino a este importante tema, todavía no se tome.

El impedimento en cuestión, se presentó tras la recusación que realizó la abogada Ana María Idárraga, quien aseguró que Linares, en el marco de dos entrevistas con medios de comunicación, en marzo de 2020 y noviembre de 2021, compartió entrelíneas su opinión sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

“En ese tema uno escucha múltiples opiniones, gente muy cercana a uno (...) o tiene los hijos de uno que le dicen papá estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, o no estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, cada individuo tiene una visión muy personal de lo que debería ser un fallo de la Corte (...) la labor más importante de un magistrado es escuchar a todo el mundo, y después fallar calladamente y sin presiones como manda la Constitución”, expresó con antelación Linares.

Aunque el magistrado no manifestó su opinión concreta, consideró que no es secreto para la opinión pública su pensamiento, pro-aborto, además porque ha votado a favor de la despenalización en ocasiones anteriores.

La Corte no logró llegar a un consenso en torno a la decisión y la votación quedó 4-4, por lo que el tema del aborto quedó suspendido y un conjuez elegido por sorteo por la Corte, deberá definir en las próximas salas si acepta o no el impedimento de Linares.

Cuando eso pase, el próximo paso que tomará la Sala, es en torno a las demandas que piden la despenalización del aborto. La Corte deberá determinar si falla o no a favor de las dos demandas que piden que se quite del Código Penal el artículo 122 del código penal, en donde establece que “la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses”, lo que quiere decir, que se vaya más allá y no haya barrera alguna para practicarlo.

Los argumentos de las demandas, en síntesis, aseguran que este delito viola los derechos de libre desarrollo de la personalidad, los derechos reproductivos, la dignidad humana de las mujeres y agregan que violan el derecho al libre ejercicio de la profesión a los médicos, porque se les impide prestar servicios de aborto libremente. Además, dicen, que se viola la libertad de cultos y que, mantener el aborto dentro del código penal no tiene una finalidad preventiva.