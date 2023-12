Petro dice que el acuerdo de paz con las Farc “se va a incumplir”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que el acuerdo de paz que el Gobierno y la guerrilla de las Farc firmaron en noviembre de 2016 “se va a incumplir” por temas de “tierra, territorio y verdad”.

“No se va a implementar el acuerdo de paz con las Farc, realmente se va a incumplir ese tratado porque no somos capaces de construir un régimen de verdad, no somos capaces de afectar el territorio y transformarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra”, expresó Petro. Lea aquí: Críticas por “improvisación” en la implementación de los acuerdos de paz

El mandatario, que habló durante la posesión del magistrado Gerardo Barbosa en la Corte Suprema de Justicia, manifestó que hay problemas estructurales que impiden cumplir estos tres aspectos.

““El acuerdo de paz es tierra, territorio y verdad y en los tres tenemos problemas de implementación. Tierra por razones históricas, porque los tenedores de la tierra no la sueltan (...) Territorio porque ha sido el fracaso histórico del Estado, el Estado no ha sido capaz de transformar el territorio”, afirmó.