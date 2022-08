Presidente Petro concluye visita a Lima, su primer viaje internacional

Durante la jornada, el presidente participó en el XXII Consejo Presidencial Andino de la Comunidad Andina (CAN), desde donde sugirió que Chile y Venezuela nuevamente hagan parte de la comunidad, además de invitar a Argentina a hacer parte del mecanismo regional.

En la CAN, el presidente Petro se reunió con sus homólogos de Ecuador, Guillermo Lasso; de Perú, Pedro Castillo; y de Bolivia, Luis Arce.