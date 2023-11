Primer roce entre Gustavo Petro y el nuevo alcalde de Bogotá por el metro

“Qué tontería. Mi gobierno no ha hecho nada para que no hagan el metro elevado, pero en nueve años no lo han hecho. Quien presentó la propuesta de integrar el metro elevado con un tramo de metro subterráneo como el que estudiamos fue la alcaldesa, pero después, nos insultó por acoger su propuesta. Que las generaciones posteriores los recuerden por hacer ese esperpento, pero si no lo han hecho en estos nueve años, no es porque nosotros lo hayamos impedido”, escribió. Lea aquí: El testimonio de ‘Otoniel’ volvió a ser aplazado por la JEP

En otro mensaje, el presidente añadió que “El metro de Bogotá es exactamente lo que Peñalosa quiso que fuera. Nadie ha detenido el metro; no calumnien. Si el metro elevado no avanza, busquen los culpables en las cláusulas del contrato. El Gobierno Nacional, a través de Duque, ha dado todas las garantías para que se haga. La pregunta es, y ¿por qué no la han hecho?”.