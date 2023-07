Recuperan siete cuerpos sin vida tras combates entre Caquetá y Putumayo

Campesinos de las veredas La Estrella y 4 de Octubre, de Puerto Guzmán, le contaron a al medio de comunicación El Colombiano que los combates se presentan desde el pasado fin de semana y que ha causado no solo un desplazamiento gota a gota, sino también “una mortandad de esa gente. Eso nos los ve sino uno correr con los muertos de para acá después de esas balaceras”.

En el mismo documento, Hugo Fiz Palacios, jefe de la Subdelegación del CICR en Florencia, señala que "la dignidad de una persona no acaba con la muerte; tampoco acaban los lazos que les unen a sus seres queridos. Por eso, realizamos la labor estrictamente humanitaria de recuperar y trasladar los cuerpos de estas personas fallecidas para que sus familias puedan recibirlos y darles sepultura digna. Cuando ocurre lo contrario y una familia no conoce la suerte o paradero de su ser querido, o no logra recuperar su cuerpo, este se convierte en una persona desaparecida, lo que genera profunda incertidumbre y una angustia inacabable para sus familiares".

La única autoridad civil que confirmó estos enfrentamientos fue el alcalde de Puerto Guzmán, Edinson Rojas, aunque no precisó la cantidad de muertos, pero si manifestó que la comunidad es quien está trasladando los cuerpos hasta orillas del río Caquetá para su traslado a Medicina Legal para su identificación.

Aunque los combates tan intensos no se presentaban desde hace un año, los campesinos aseveran que aún tienen la imagen de cuando el grupo Comandos de Frontera emboscó a los guerrilleros del frente Carolina Ramírez y “veíamos como traían los muertos en volquetas”. Estos mismos habitantes pidieron al gobierno agilizar las conversaciones de paz “para que podamos estar tranquilos”.