Rodolfo Hernández ya tomó un decisión sobre su curul en el Senado

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández anunció que sí asumirá el 20 de julio como senador de la República, pero que ejercerá en condición de independiente y no de oposición al presidente Gustavo Petro Urrego.

En su declaración Hernández cuestiona a quienes le han criticado en los últimos días por no asumir una posición contra Gustavo Petro. Por el contrario, reiteró que respeta su triunfo como lo indicó al decir antes de la votación que respetaría los resultados de la votación del domingo pasado.

“He decidido reconocer a Gustavo Petro como legítimo ganador y asumir una posición de independencia a su gobierno, lo que me permite apoyar las iniciativas que considere buenas para el país y cuestionar las que no, en ejercicio de un claro mandato que me dio la ciudadanía”, señaló.

El ingeniero manifestó además que “por estas lógicas razones es que asumiré la credencial de senador que se ha expedido”, tal y como lo señala la ley del Estatuto de la Oposición.

Es de recordar que Marelen Castillo, quien fue la candidata a la Vicepresidencia de la República, será representante a la Cámara, y también lo hará en condición de independiente.

