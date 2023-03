“Se lavó las manos”: familia materna de Nicolás le responde a Petro

“Yo no lo crie”, fueron las palabras que utilizó el presidente Gustavo Petro para desmarcarse de las posibles conductas delictivas de su hijo Nicolás Petro. En su réplica, la familia materna del hijo mayor del presidente le respondió. Lea: Video: “No lo crie”: Gustavo Petro sobre su hijo Nicolás en pleno escándalo

“Petro está diciendo la verdad, no crio a su hijo. ¡Pero ojo! Eso no quiere decir que fue mal criado. Todo lo contrario, fue muy bien criado y con mucho esfuerzo por sus abuelos maternos y su mamá. Y no creo que el señor presidente se atreva a decir lo contrario”, comentó Adriana Burgos, prima de Nicolás Petro.