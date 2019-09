Senador Ernesto Macías insiste en que no ha cometido ninguna falta disciplinaria

Sin importar si es la Comisión de Ética del Congreso o la Procuraduría General, el senador Ernesto Macías señaló que comparecerá ante los entes para adelantar la investigación disciplinaria que pesa en su contra por la denominada “última jugadita”, ocurrida el pasado 20 de julio en la instalación del legislativo.

“Acudiré a la instancia que determine el Consejo de Estado. Esperaremos respetuosamente tal decisión”, señaló y añadió que la conducta por la que lo investigan tan solo es “un incidente” que se registró en su ejercicio de senador y que no considera haber cometido alguna irregularidad.

“No he cometido ninguna falta disciplinaria. No hubo intención de impedir que la oposición expusiera su intervención”, argumentó y señaló que “fui yo quién facilitó la intervención y fui yo quién subsanó ese error de no solicitarla. La oposición participó inmediatamente después de la intervención del presidente, los medios privados cortaron la transmisión pero el canal del Congreso emitió las intervenciones”, dijo.

La intervención de Macías se registró este miércoles en el marco de la audiencia que citó el Consejo de Estado para dirimir la competencia de quien debe investigar disciplinariamente al senador.

El abogado Juan Carlos Novoa, quien defiende los intereses del senador señaló que la Procuraduría no es la competente para adelantar la investigación teniendo en cuenta ya existe una investigación en la Comisión Ética.

Por su parte, el delegado de la Procuraduría señaló que en este caso no se está reclamando la competencia dado que “no existe por su naturaleza un conflicto positivo y al no existir decimos que es improcedente la solicitud que se está haciendo”.

El funcionario del Ministerio Público recordó que es competencia del Procurador General, en única instancia, conocer los faltas disciplinarias de los congresistas.

“Se está reclamando por parte de la Comisión de Ética no la competencia, sino quitarle el derecho de investigar desde la Procuraduría”, argumento y por último, señaló que “no es posible que el legislador introduzca una acción contraria a la de investigar disciplinariamente a un senador”.

Se espera que en cinco días, la corporación defina quién es el competente para adelantar la investigación.