Síndrome del impostor: la extraña enfermedad de Sofía Petro

¿Alguna vez has sentido que tus esfuerzos no son suficientes, por más brillante que seas? De ser así tienes algo en común con Sofía Petro. Y si no estás muy enterado de qué se trata, aquí te explicamos como la hija del mandatario presidencial percibe esta enfermedad desde su interior.

Sofía Petro hizo una confesión en su cuenta de Instagram, le contó a todos sus seguidores y demás usuarios de la plataforma el proceso que ha tenido que pasar con su enfermedad, esto sumado a la preocupación tras cada publicación o titular sobre su papá en los diferentes medios de comunicación.