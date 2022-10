¿SOAT de moto a $1’300.000? Petro responde a motociclistas en protesta

Los grupos de motociclitas organizaron la protesta

Los anuncios con la iniciativa comenzaron desde la noche de ayer; se pedía que sin importar el tipo de moto que se tuviera se asistiera a la protesta. “Vamos a hacernos escuchar y que esta sea la primera marcha de muchas hasta que nos escuche el presidente de la república de Colombia, ya saben mis perritos la re buena pa´todos”, mencionó uno de los motociclistas en las redes de “Gonobikerreas”.

A la iniciativa se sumaron otros ciudadanos. Sin embargo, no faltaron los que aseguraron que no asistirían a tal protesta porque no se sentían representados, debido a la desconfianza que les generaba este grupo de motociclistas, ya que, según algunos usuarios, este grupo se dedicaba a organizar piques ilegales.