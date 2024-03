Son 80 los carrotanques que no tienen seguro: director de la Ungrd

Además, Carrillo señaló la falta de coordinación y planificación en el proceso de compra, apuntando a posibles deficiencias en la gestión del exdirector Olmedo López. Uno de los hallazgos más preocupantes es que los carrotanques carecen de pólizas de seguro vigentes, lo que imposibilita su uso operativo. Como medida provisional, estos vehículos permanecerán estacionados en una guarnición militar hasta que se resuelva la situación. Le puede interesar: Canciller Murillo dice que no cederá en su posición sobre caso pasaportes

“Lo que ha pasado es sumamente grave, es mi obligación responder con la verdad”, afirmó Carrillo, comprometiéndose a enfrentar los desafíos con transparencia y diligencia para mejorar la situación en La Guajira, donde el suministro de agua sigue sin estar garantizado.

El nuevo director de la UNGRD también abordó la problemática sobre el origen del agua que se pretende distribuir en la Alta Guajira. “El problema del agua en La Guajira es estructural. No solamente se trata de mover el agua de un lugar a otro, sino de que no está disponible y esa agua hay que adquirirla en uno de los acueductos o en un pozo profundo, o en algún lugar, y esa agua no está disponible”, explicó Carrillo en una entrevista con Noticias Caracol Ahora. Lea aquí: Con cifras, Mindefensa Velásquez niega desmoralización en las tropas

Estas declaraciones han intensificado el escrutinio sobre la gestión de recursos destinados a enfrentar una de las crisis humanitarias más graves de Colombia, poniendo en evidencia la necesidad urgente de una planificación y ejecución más eficaz de las soluciones para la escasez de agua en La Guajira.