Tras firmar preacuerdo, Yhonier Leal pagaría más de 27 años de prisión

Es importante recordar que este preacuerdo no es aceptado por la familia Leal, representada por el abogado Elmer Montaña, porque la Fiscalía no tuvo en cuenta el delito de tortura: “Yo le planteé a la Fiscalía, le insistí en que le imputara el delito de tortura, pero la Fiscalía dijo que no lo iba a hacer, porque dizque carecía de los elementos materiales de prueba. Cuando le puse de manifiesto que estos eran los mismos que el ente acusador había presentado, en específico con la carta que le obligaron a firmar, ellos respondieron que carecía de material probatorio”, dijo a Colprensa. Lea: Fiscalía revela escalofriantes detalles del asesinato de Mauricio Leal

El crimen del reconocido estilista y su progenitora fue perpetrado el 22 de noviembre de 2021, en su residencia, ubicada en el municipio de La Calera (Cundinamarca).