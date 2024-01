Una amiga de Day Vásquez denunció al fiscal Mario Burgos por prevaricato

No obstante, al exponer las pruebas a lo largo de las audiencias de principio de agosto, el fiscal Burgos dio cuenta de que un informe de investigador tenía consigo la agenda de contactos de WhatsApp de Génesis Leal, algo a lo que Day Vásquez llegó con el mismo ejercicio de hackeo con el que afectó a Laura Ojeda, mejor amiga de Génesis.

La denuncia expresa que la omisión de Burgos llegó a pesar de que “estaba plenamente informado” de que Day Vásquez hackeó su teléfono, pues el mismo informe de investigador que utilizó para hacer a Vásquez indiciada, y luego buscar un principio de oportunidad que hasta ahora no se ha podido concretar, tenía pruebas para un señalamiento más. Lea aquí: Podrían evacuar barrios en Bogotá por incendio en el cerro del Cable

Burgos señaló en agosto pasado a Vásquez por el delito de violación de datos personales, además del de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por los que Nicolás Petro es procesado. Para Olave, lo hizo “omitiendo imputarle la violación de datos personales de la que, con unidad de designio, tiempo, modo y lugar también me hizo víctima”.

El informe de investigación, que además tiene un perfil completo de las redes sociales de Génesis, “asevera que la vulneración a los datos personales ocurrió también en mi persona”, de acuerdo con la denuncia, de dieciocho páginas, contra Burgos. Sin embargo, el fiscal decidió imputar “solo en lo que tiene que ver con la señora Laura Ojeda Estupiñán”.

Lo que Génesis retoma en su denuncia es que en las audiencias, las declaraciones de Vásquez y en el principio de oportunidad se contempla que la expareja de Petro también transgredió la información reservada de la mejor amiga de Laura Ojeda, pero Burgos no lo imputó, no lo investigó y no compulsó copias, lo que podría traducirse en un prevaricato por omisión.