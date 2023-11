Uribe da detalles de reunión con Petro y expone reparos a la reforma de salud

Luego de la reunión que sostuvo con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño este miércoles, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció para hablar del sistema de salud actual y los reparos que tiene frente a la propuesta de reforma a la salud que está tramitando el Gobierno.

Sobre su encuentro con el jefe de Estado, en el que no se llegó a ningún acuerdo concreto, Uribe detalló que no se trató de un espacio de diálogo, sino de debate. “Anoche no hubo un diálogo, hubo un debate franco, argumentado, en buen lenguaje, respetuoso”, expuso el expresidente. Lea aquí: Reunión Petro y Uribe: Gobierno insiste en no retirar la reforma a la salud