¿Va a las elecciones presidenciales de 2026? Verónica Alcocer responde

Desde Luruaco, Atlántico, donde se encuentra en calidad de primera dama entregando una obra, Verónica Alcocer descartó cualquier posibilidad de lanzarse a la Presidencia de la República.

Según dijo, no entiende de dónde salió tal suposición: “No sé qué pasa, pero la gente está escalando el tema de la ayuda a si yo me voy a lanzar a la Presidencia de la República”, aseguró. No deje de leer: Exsecretario de Cancillería se defendió ante denuncia por contrato de pasaportes

El acto, precisamente, se trató de la entrega de nuevas aulas para la Institución Educativa San Juan de Tocagua, que contó con una inversión de 881 millones de pesos del Fondo FFIE y beneficiará a 175 niños, niñas y jóvenes.