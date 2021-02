Vacunación anti COVID, el reto es para el Sistema de Salud del país

“Todo esto es un esfuerzo compartido, no es un triunfo personal de nadie, es un propósito de país. Este primer lote de más de un millón de vacunas en los próximos 30 días... este será el año de la vacunación”, destacó el mandatario nacional. Lea aquí: Ya están en Colombia las 50.000 dosis de vacunas anti COVID de Pfizer

Duque resaltó que en todo el proceso previo se dijo que sería febrero el momento en que llegarían las vacunas y se cumplió, a la vez que hizo un llamado a que todo este proceso no se aprovechado con fines particulares, “éste es el desafío más grande de salud pública en todo el país. Hago un llamado a que no haya diferencias políticas, no es momento de populismos, de fracturas, que sea el año de la vacunación masiva”.

De otra parte se conoció que la jefe de enfermería del Instituto Nacional de Cancerología, Rocío Pérez, será la primer colombiana en recibir la vacuna, será el miércoles en la mañana. El presidente de la República recordó que será el personal médico y los mayores de 70 años quienes están de primeras para ser inoculados.