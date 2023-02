Valentina Trespalacios discutió con su novio colombiano poco antes de su muerte

John Poulos sigue recluido en la cárcel La Picota mientras arranca el juicio en su contra por el feminicidio de Valentina Trespalacios, DJ asfixiada y arrojada en un contenedor de basuras de Fontibón (Bogotá), pero cada día siguen saliendo a la luz detalles reveladores sobre el caso. Ya se había hablado de Santiago Luna y de la relación que Valentina sostenía con él, paralelamente a la que llevaba con el estadounidense que la habría asesinado. ¿Quién es Santiago Luna y cómo fue su último contacto con la ojven de 21 años? Lea aquí: John Poulos le exigía a Valentina Trespalacios que lo mostrara en Instagram ¿Quién es Santiago Luna y cómo era su relación Trespalacios? Santiago Luna es un colombiano empresario e inversionista, el cual se mueve en la industria del cannabis. Su nombre se ha hecho infortunadamente conocido en el país después del domingo 22 de enero, cuando hallaron el cadáver de Valentina: Santiago es el “novio colombiano” de la chica.

En medio de las audiencias preliminares contra Poulos, presunto feminicida, se conoció que Santiago y Valentina habían ido a Aruba y que este hecho habría sido un problema entre Valentina y John Poulos, pero las autoridades no tienen claro aún si Luna es el sujeto con el que ella habría viajado. De lo que sí hay certeza es de que Santiago Luna posee una cuenta de Instagram con 13 mil seguidores y es el chico que aspira a tener una vida lujosa, de ahí que en su perfil tenga fotos en Dubái, Brasil y París, además de tener a su lado también autos lujosos y prendas caras. Lea también: Esta es la condena que podría pagar John Poulos de ser hallado culpable La relación entre Valentina y Santiago habría empezado a finales de 2022, pero Valentina no quería dejarlo, según las declaraciones de varias amigas: “La relación empezó en noviembre de 2022. Ellos estaban bien, estaban muy enamorados. Valentina no quería dejarlo, pues él sabía que ella tenía novio. Se veían casi todos los días. Yo le decía a ella que no estaba bien tener dos relaciones”, mencionó una de las amigas.

Pese a que no quería terminar con él, la misma Valentina finalizó su relación con Santiago el día en que ella decidió formalizar su relación con John Poulos. Previo a aquel 22 de enero, Santiago reveló que ambos habían hablado, pero su relación se encontraba en una crisis amenazada por los celos y la inminente ruptura. “Hablé con ella el día sábado, 21 de enero, a las 14:20 horas. Hablé con ella por la red social Instagram. Ahí yo le reclamé por una fotografía que ella publicó de una cena. Le pregunté qué con quién estaba y ella me contestó que con unos amigos, y me echó en cara las salidas que tuve en Medellín con mis amigas”, indicó Luna.

Además Luna añadió: “Nos encontramos el día miércoles, 18 de enero. Ella se quedó conmigo en mi apartamento, que está ubicado en la calle 159. También nos quedamos juntos el jueves. Ella me dice el viernes que va a ir por su trasteo. Me ofrezco para acompañarla, pero ella me dice que no la acompañe, que no es necesario, que un amigo la va a recoger en el carro. Pidió un transporte para su casa por el celular”. Lea también: La foto desprevenida que hunde aún más a John Poulos Santiago Luna concluyó en dicha entrevista que antes ellos habían peleado porque Trespalacios le reclamó sobre una salida que Luna tuvo con unas amigas. Conversaciones de Whataspp

Santiago Luna le reveló a las autoridades que no sabía que Poulos tenía intenciones de vivir con Trespalacios en el mismo hogar y muchos menos que este había regresado a Bogotá.