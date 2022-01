Víctor Escobar, primer enfermo no terminal que recibirá la eutanasia

“Siento una tranquilidad inmensa, no siento temor a lo que está por venir”, dijo Escobar, de 60 años.

Por primera vez en años Víctor Escobar suspendió la toma de la mayoría de los medicamentos que tiene indicados, entre ellos uno que impide los sangrados que le provoca una enfermedad pulmonar. Ya no los necesitará.

Su batalla jurídica para conseguir la eutanasia comenzó hace dos años y medio. Le fue negada en dos oportunidades por clínicas y jueces por no cumplir con el requisito de estar en la fase terminal de su enfermedad.

Las dolencias de Escobar ya no cesan ni con morfina. Ha recibido cuidados paliativos y aunque al inicio funcionaron, ya no tienen el mismo efecto. La causa principal son los dos accidentes cerebrovasculares que sufrió en 2008 que le hicieron perder la movilidad de la mitad de su cuerpo, la cual ha recuperado parcialmente. Luego se sumó la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) por la que depende de oxígeno para respirar. También sufre de hipertensión, diabetes, artrosis severa y síndrome de la articulación condrocostal.

En países como El Salvador, Bolivia y Panamá no está permitida la eutanasia; tampoco en Perú, aunque allí los jueces realizaron una excepción el año pasado con una mujer que sufre una enfermedad incurable que sólo aplica para su caso. En Chile el Congreso tramita un proyecto de ley que la permitiría y al que le resta la aprobación del Senado. Mientras que en Argentina y México no existe la eutanasia activa, pero hay leyes que permiten a los pacientes rechazar los tratamientos para prolongar artificialmente sus vidas en caso de sufrimiento.

Escobar ha decidido tomar las banderas de la defensa de la eutanasia para que no sea una batalla jurídica sino un derecho efectivo.

Escobar se despedirá de sus tres hijos, su esposa, su hermano y sus primos en un almuerzo. “Voy a tener la oportunidad de que ellos me brinden su calor de familia y su acompañamiento y también en nombre mío darles los agradecimientos... a mi familia la amo con toda mi alma. Será un día de regocijo para nosotros y espero que sea algo muy privado”, dijo.

La muerte asistida, aunque es legal, es estigmatizada en Colombia, como demostró el caso de Martha Sepúlveda, a quien en octubre de 2021 le cancelaron el procedimiento horas antes de llevarlo a cabo. Una de las razones fue su aparición en los medios, que hizo que el comité médico de la clínica cambiara su veredicto inicial. Sepúlveda, que sufre esclerosis lateral amiotrófica o ELA, iba a ser la primera paciente no terminal en recibir la eutanasia. El procedimiento ya fue avalado por un juez, pero aún no ha sido practicado.

Será un procedimiento reservado y no fue revelado el nombre de la clínica donde se realizará.

Su mensaje va dirigido a los médicos y políticos, especialmente a los congresistas, para que aprueben leyes que regulen la eutanasia en pacientes no terminales. El Congreso colombiano volvió a rechazar en noviembre un proyecto que pedía regular el derecho a la muerte digna al no conseguir los votos necesarios para continuar su trámite.

El congresista Christian Garcés explicó que se opuso al proyecto de ley porque considera que es un tema que no se puede tomar “a la ligera” y que, de aprobarse, favorecería no tanto a los pacientes y sí a las empresas prestadoras de salud porque se “librarían” de millonarios costos para tratar enfermedades. “Si la eutanasia se abre como práctica médica, estaríamos legitimando el asesinato, donde personas abandonadas y humildes terminarían quitándose la vida y muchos profesionales y empresas de salud no podrán apelar a su objeción de conciencia porque una ley los obliga”, agregó.