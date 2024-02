Video: así fue el momento en que asesinaron al empresario Roberto Franco

En un escalofriante acto de violencia, cámaras de seguridad ubicadas en restaurantes y oficinas del exclusivo sector de la 93 en Bogotá, capturaron el momento en el que un sicario, con total sangre fría, descargó su arma equipada con silenciador contra un empresario que se dirigía a una reunión en la zona.

La víctima de este ataque, identificada como Roberto Franco Charry, estaba llegando a una cita con uno de los socios de una destacada cadena de supermercados para la cual trabajaba, según revelaciones hechas por EL TIEMPO. Lea aquí: Video: Balacera en el parque de la 93 en Bogotá deja un muerto y un herido

Según Jonathan Romero, socio de Supermercados Líder y amigo cercano de Franco Charry, este último se desempeñaba como consultor externo de El Arrozal y CIA SCA, la empresa matriz detrás de la reconocida cadena de supermercados Líder, que cuenta con cerca de 10 sucursales en el sur de la capital.

“Trabajaba con nosotros desde 2017 como asesor y consultor externo de la empresa. Nos estamos enterando de lo sucedido. Yo fui a la Clínica Country, pero no me dieron información (...) Él tenía cita con uno de los socios de la empresa”, manifestó Romero, quien además es presidente de la junta de la empresa y socio minoritario de El Arrozal. No deje de leer: Minsalud designa a Francisco Rossi como director del Invima