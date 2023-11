Video de Francia Márquez y el cántico de “Fuera Petro” en el estadio es falso

Los abucheos no pararon ahí. La tribuna volvió a entonar el “¡Fuera Petro!” en los cuadrangulares finales de la liga colombiana, dos veces en el estadio Atanasio Girardot (Nacional vs Medellín), en el Manuel Murillo Toro de Ibagüé (Tolima vs Cali) y hasta en el Defensores del Chaco (Paraguay vs. Colombia).

Luego empezaron las fake news, con el montaje que se propagó en TikTok el pasado fin de semana, en el que usaron un video antiguo de un partido del América en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Lea aquí: Procuraduría indaga posibles irregularidades multimillonarias en el Gobierno

Allí estuvo Francia Márquez, entonando cantos futboleros, pero en un amañado trabajo de edición le pusieron el audio del “¡Fuera Petro!”.