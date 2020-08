Al gran Adolfo Pacheco lo pintaron sin pincel y sin paleta

Lo que no sabe el hijo del inolvidable viejo Miguel, aquel que se fue del pueblo a buscar consuelo, paz y tranquilidad a tierras lejanas, es que su paisano, el también compositor Jaime Alberto Romero Janacet, le tiene listo el regalo de una bella canción donde lo pintó en toda su dimensión.

El maestro Adolfo Pacheco con el autor de la canción, Jaime Alberto Romero Janacet.

Impronta en el folclor

Cuando el viaje de la canción se iba alejando y penetraba en el corazón del viejo juglar que solía sentarse en la sombra de sus bellos cantos, lo sorprende de la mejor manera. Esta vez, recordando sus amoríos llenos de poesía que lograban en diversas ocasiones el objetivo deseado porque le rendía honores a su majestad.

Eres el árbol sombrío

que produce mil canciones

son sus frutos bellos sones

que cantó en sus amoríos

como el caudaloso río

que trae cantos y poesías

pintaste la tierra mía

con el pincel del amor

porque tú eres el pintor

de los Montes de María.

Al final, cuando las notas del acordeón se despedían y el homenajeado estaba pintado de cuerpo entero, lo puso a mecerse en aquella famosa hamaca grande donde se le agradeció por todo lo brindado en su larga carrera, llevando hasta su alma versos y melodías que hacen más agradable el entorno de un maestro que ha dejado su impronta en el folclor. Ese, que desde el fondo de su corazón se nutre como el vino que entre más añejo adquiere fineza en su alma. (Le puede interesar: El maestro Adolfo Pacheco volvió a casa tras su hospitalización)

Tierra de ‘Toño’ Fernández

pueblo que te vio nacer

pintaste al viejo Miguel

hilaste la hamaca grande

para que el mundo la cante

se mesan to’ los días

al compás de melodías

que brotan de un acordeón

para que trine el cantor

de Los Montes de María.

Homenaje cantado

La historia de la canción comenzó hace seis meses cuando el compositor y abogado penalista Jaime Alberto Romero, más conocido como ‘Jimmy’, se sentó a platicar sobre diversos temas con el maestro Adolfo Pacheco, con quien mantiene una cerrada amistad desde hace muchos años.

Es así como de un momento a otro al viejo juglar de los Montes de María, se le ocurrió hacer un rápido repaso por algunas de sus célebres obras. Era como resucitar personajes y lugares que hacen parte de sus sentimientos y que en otras ocasiones le provocaron lágrimas y muchas alegrías.

Esa tarea no fue algo fácil, pero no se quedó en el intento, sino que le dio la orden a su memoria para que pusiera en primera fila esas canciones que se han paseado por todo el mundo dándole las más grandes satisfacciones en la vida.

“Como nosotros vivimos en Barranquilla, nos visitamos frecuentemente o nos llamamos, como ahora, teniendo la oportunidad de platicar del pueblo y de todo lo que gira a nuestro alrededor. En ese ameno diálogo me surgió la idea de hacer la canción para rendirle un homenaje al querido maestro”, contó Jaime Romero.

No perdió mucho tiempo y comenzó a armar la película cantada, y para estar seguro, se le ocurrió cantarle los primeros versos al protagonista. “Vas bien enfocado. Me parezco en ese verso. No vayas a parar la inspiración”, fue el contundente consejo del maestro Pacheco Anillo.

“Esa fue la mayor inyección de optimismo, pero sin embargo fui poco a poco hasta darle forma a la canción, ponerle la melodía más adecuada en aire de merengue, tono menor y décima espinela”.

Con esa alegría de la obra titulada ‘El cantor de Los Montes de María’, que lo tiene satisfecho, convocó en el canto y el acordeón a Ramón Bastidas y Jairo Zagarra, respectivamente.

Ahora, Jaime Romero se alista para que el compositor que pintó ‘La hamaca grande’ con magníficos colores, dibujó la nostalgia haciendo ‘El viejo Miguel’ y pinceló la dulzura con ‘Mercedes’ y ‘El mochuelo’, escuche este sencillo homenaje musical en el marco de sus 80 años de existencia.

Las palabras sobran, porque conociendo al gran “Adolfo Pacheco o Pacheco Anillo”, como lo saluda el autor de la canción, será un riachuelo de lágrimas porque lo supo pintar en toda su grandeza, como él hace muchos años también lo hizo de manera mágica sin pincel y sin paleta, solamente buscando con su pensamiento la armonía en el color que brindan las notas del pentagrama vallenato.