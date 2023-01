Arranca el Hay Festival y la música será su mayor aliado

El festival contará en esta oportunidad con artistas de amplio recorrido entre los que se encuentran La Pacifican Power, iLe, Juanes, Fonseca, Andrea Echeverri y Hugo Candelario González, quienes no solamente tendrán presentaciones sino que también ofrecerán charlas y talleres que girarán entorno a temas coyunturales de interés para los músicos contemporáneos en América Latina.

La artista hablará sobre sus formas de trabajar con la realidad, sobre las voces de las mujeres en la industria y sobre el poder del escenario y de las canciones para decir, para traducir algo que no nos deje indiferentes. Esta conversación se llevará a cabo el próximo 27 a las cuatro de la tarde en el Teatro Adolfo Mejía. Luego será convertida en un episodio especial de El Hilo.

El público del Hay Festival podrá también ser parte de diversas charlas en las que músicos como iLe, Juanes y Fonseca, conversarán sobre su trayectoria. Así, por ejemplo, la puertorriqueña iLe conversará con los realizadores de El Hilo. La cantante empezó su carrera rapeando con Calle 13 y ganó un Grammy con su primer álbum como solista en 2017. The New York Times incluyó su más reciente trabajo Nacarile en la lista de los mejores álbumes de 2022.

Así mismo, Juan Esteban Aristizábal más conocido en la industria musical como Juanes, estará con el periodista Diego Londoño hablando de Juanes by Diego Londoño, el libro que habla de sus 50 años de vida y su fructífera carrera profesional. The New York Times eligió al colombiano como una de ‘las 100 personas más influyentes del mundo’, pues ha vendido más de 20 millones de discos y ganado 27 Premios Grammy latinos y cuatro estatuillas Grammy anglo.

La conversación será moderada por Juan Esteban Lewin Pinzón y se llevará a cabo el sábado 28 de enero 2023 a las ocho de la noche en el Centro de Convenciones de Cartagena. También lea: El Festival Centro se prepara para rendirle tributo al juglar Alfredo Gutiérrez

Este mismo escenario recibirá el domingo 29 de enero a las cuatro de la tarde a Fonseca. El músico celebrará en el marco del Hay Festival los 20 años de carrera artística presentando Canciones, historias y 20 años de memorias el libro en el que el cantautor colombiano repasa su carrera a través de sus temas más celebrados y hace referencia a su proceso de creación y a su recorrido personal.

El Hay Festival cerrará con una conversación, seguida de una muestra musical del maestro Hugo Candelario, director del Grupo Bahía, que tendrá lugar en el Teatro Adolfo Mejía.