Carnaval de Barranquilla 2023 ya tiene a su ‘Rey Momo’

El Rey Momo 2023 integra junto a los grupos de niños scouts los Campamentos Juveniles del Ministerio de Deporte, donde lleva a los pequeños la alegría del Carnaval en cada actividad. Sebastián también es miembro del comité que designa y apoya a las jóvenes del barrio El Pueblo, para participar en el Reinado Popular del Carnaval de Barranquilla, logrando posicionar a sus representantes cada año como firmes aspirantes a obtener el triunfo.

“Dios me ha premiado con la oportunidad de vivir el Carnaval desde diferentes ámbitos: como espectador, bailarín y organizador. Desde el año 2004 he acompañado a 15 reyes de la Fiesta, hoy asumo este nuevo reto como su Rey Momo, y prometo que este legado de amor y respeto por las tradiciones que me han cedido mis queridos 'momos', lo voy a llevar con orgullo por siempre”, afirmó emocionado Sebastián Guzmán después de su designación como ‘Rey Momo’ del Carnaval 2023.