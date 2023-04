$!Cartagena estará presente en la Feria del Libro de Bogotá (FILBO)

Medina Reyes viaja a la esencia de sus recuerdos y sus vivencias más profundas, desde Ciudad Inmóvil a Europa, tejiendo una fascinante polifonía de vibraciones que entretejen el arte de pensar y el arte de narrar. Lea: Libertades, guerra y memoria: 3 libros que se presentarán en la FILBO 2023

“En estas páginas se siente no solo la escritura de quien ha hecho una obra honesta – que no se ahorra, que no cree en lo políticamente correcto ni en la reinante cultura de la cancelación – y que ha escrito con las tripas. El corazón palpita y la poesía aparece y uno se pregunta cuál es esa mejor cosa que nunca tendrás y entiende que es eso, el tiempo, lo que no podemos comprender por estar viviéndolo y se nos escapa para aparecer, mucho tiempo después, por gracia de la literatura en libros tan notables y hermosos como este”, señalan sus editores.