FILBO 2023: las obras de la escritora puertorriqueña Carmen Mirabal

Además de la mencionada segunda edición del libro ‘La mentira del sueño americano’, también se presentará la tercera edición de otro libro de la autora, titulado ‘Scammer’, una novela basada en hechos reales en la que temas como los romances fraudulentos y las estafas en redes sociales cobran relevancia con el fin de alertar y orientar a víctimas potenciales como mujeres, hombres y miembros la comunidad LGTB vulnerables ante los romances de internet.

En referencia al primer libro mencionado, la escritora comparte que "esta novela está dedicada a todos los latinoamericanos, en especial a los hermanos, que cruzan la frontera como indocumentados, ante la búsqueda de un futuro mejor, convencidos del trillado sueño americano".

Así mismo, la autora compartió, en relación a ‘Scammer’, “de todas las historias que he escrito, ésta es muy impactante, pues me tocó de cerca. Primero le pasó a una amiga una de estas narraciones y luego a mí que me expuse públicamente con el estafador, a través de las redes a ver cómo me ganaba su confianza. Pero la amistad tuvo un giro inesperado”, comentó la escritora.