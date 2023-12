¿Censura total? Boris Akunin denuncia campaña rusa en su contra

La policía también realizó esta misma semana registros en una editorial que no había cesado la distribución de las obras del escritor, lo que podría acarrear penas de hasta 20 años de cárcel. Lea aquí: ‘En agosto nos vemos’ de Gabriel García Márquez, de los libros más esperados para 2024

“El presupuesto no alcanza para tanta zanahoria. Todo el dinero va para la guerra”, subraya.

“Como estas elecciones transcurrirán en el marco de una guerra larga, impopular y que tiene a todos hartos; el descontento de los movilizados y sus familias, y la caída del nivel de vida, entonces se apuesta por el palo y no por la zanahoria”, argumentó.

Nada más consumarse la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014, Akunin se exilió en el sur de Europa, entre España y Francia.

Ahora predice que, al igual que ocurría en tiempos soviéticos, cuando muchas obras maestras no podían ser publicadas, en la Rusia de Putin pronto ocurrirá lo mismo.

“La cultura rusa se dividirá en dos segmentos: la libre, es decir la emigrante, y la no libre, la del interior de Rusia”, afirma.

Admite que Putin actuó de manera “astuta” al presentarse como “defensor” de la cultura rusa cuando en Occidente decidieron “cancelarla” debido a la guerra en Ucrania.

“Cuántas veces me dijeron: ‘Usted critica al Gobierno ruso, pero éste no le impide publicar sus libros’. Y yo no podía decir nada. Ese período ya ha terminado. Ahora, las principales directrices culturales, por cierto policiales, provendrán del Kremlin”, dijo Akunin, cuyo personaje más popular es el detective Erast Fandorin.