Cillian Murphy se lleva el Premio Óscar a mejor actor por papel en Oppenheimer

La pareja de irlandeses se encontró por primera vez en 1996 durante un concierto de la banda The Sons of Mr. Green Genes, donde Cillian Murphy desempeñaba roles como cantante, guitarrista y compositor. Después de ocho años de relación, Yvonne McGuinness y el actor se casaron en una ceremonia íntima en 2004, dando la bienvenida a su hijo mayor, Malachy Murphy, en 2005, seguido dos años después por su hijo menor, Carrick Murphy.

Ambos se han respaldado mutuamente en sus respectivas carreras; McGuinness, con una maestría del Royal College of Art de Londres, se dedica a las artes visuales, fusionando diversas formas de expresión en sus instalaciones. Cuando Cillian Murphy está fuera por trabajo, su esposa se encarga de cuidar a sus hijos, y él ha expresado su profundo agradecimiento por su apoyo. Lea también: Oppenheimer: la favorita y ganadora como mejor película en los Premios Óscar 2024

La pareja valora su privacidad y ha optado por mantener su vida personal lejos del escrutinio público. McGuinness mantiene privadas sus redes sociales, mientras que Murphy no tiene presencia en ninguna plataforma. No suelen hablar de su relación en entrevistas, prefiriendo mantener un acuerdo de privacidad: “Yvonne no habla de mí y yo no hablo de ella”. Además, Murphy ha dejado claro que la fama no es su objetivo principal, expresando: “Lo de la fama nunca fue un objetivo. Solo quiero mejorar”.