¿Convives con un familiar adicto? Este grupo es para ti

Teresa*, miembro de Al-Anon.

“Vivir con un adicto es no dormir tranquilo, es odiarse a uno mismo por decidir compartir la vida con una persona que no te ofrece amor (lo esencial en una familia), es pasar muchas necesidades económicas y aún viviendo independizados ellos son muy irresponsables... Es recibir toda esa carga de culpa porque ellos se desquitan con quien esté más cerca. Es ver sufrir a los hijos por los comportamientos de sus padres”, puntualizó.

- Juana* es hija de un padre alcohólico. Su infancia y adolescencia transcurrieron en un hogar ins

eguro, violento y donde había mucha inestabilidad emocional. Hoy en su adultez reconoce que no era consciente de cómo esa situación impactó en su vida a futuro: se casó a los 23 años con una persona que también tenía la enfermedad del alcoholismo. Lea aquí: Revelan por qué a algunas personas les gusta más el trago.

“Vivía una serie de situaciones desconcertantes y no entendía por qué me comportaba cómo me comportaba, o por qué había decidido casarme con una persona así. Incluso yo decía que antes de casarme tenía super claro que no lo haría con una persona en esa situación. Entonces ya casada tenía una vida disfuncional, de agresividad, mis hijos tenían comportamientos de jueces por esa relación. Fueron 13 años de casada en una vida caótica, afectiva y emocional”, dijo.

Lo más curioso es que Juana, asegura, haberlo tenido todo. Nunca le faltó nada ya que, además, trabajaba, pero reconoce que su vida afectiva no funcionaba.

Con el tiempo conoció a una persona que tenía problemas con las drogas, y fue esa quien la invitó a una reunión, y en ese mismo encuentro alguien le dijo que también habían otros espacios para las familias de los que habían tenido contacto muy cercano con personas adictas al alcohol, drogas, juegos, sexo y demás, que ella también podía asistir. Ahí conoció a Al-Anon.