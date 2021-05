Convocan asamblea del sector cultural en Cartagena

En el marco del paro nacional que ha movilizado a miles de colombianos las últimas semanas, el gremio cultural de Cartagena también se ha movilizado paralelamente, entre otros motivos por las “precarias” condiciones que atraviesan los miembros de este sector por culpa de la pandemia, que ha golpeado seriamente a sus bolsillos. (También le puede interesar: Plantón en el Departamental: concierto y jornada de tatuajes)

El pasado 15 de mayo, poetas, escritores, pintores, fotógrafos, actores, cuenteros, productores audiovisuales, grafiteros, entre otros, se reunieron en una primera asamblea general que giró en torno a la pregunta: “¿por qué estamos en paro?”. En ella se expusieron las diversas afectaciones que han tenido los actores de la cultura en Cartagena. En una segunda asamblea, el 20 de mayo, se empezó la construcción de un pliego de peticiones para ser escalado a nivel local y nacional.

Para este sábado, 29 de mayo, se ha convocado una tercera asamblea para la presentación y aprobación de dicho pliego de peticiones, y para la selección de los voceros para su socialización. Este tercer encuentro abierto al público al que están convocando será en la sede de la JAC del barrio El Líbano, desde la 9 de la mañana a las 12 de mediodía.

“Desde el arte y la cultura hicimos unos ejercicios sobre las razones por las que estamos en paro. Y es que nosotros no estamos en paro desde el 28 da abril, estamos en paro desde que comenzó la pandemia, porque desde que comenzó la pandemia estamos pasando hambre, no tenemos dinero, llevamos mas de un año en una crisis social; muchos de nosotros, y me incluyo ahí, no tenemos dónde vivir porque no tenemos trabajo”, manifestó Jazmín Piedrahíta, gestora y mediadora cultural, quien pertenece al colectivo Movimiento de Artistas en Resistencia del Caribe, Mar. (También le puede interesar: Los artistas de los barrios de Cartagena resisten sin dejar de crear)

Piedrahíta señala que una de las preocupaciones expuestas por los artistas se refiere a exigir al alcalde William Dau el cumpliendo del pacto por el arte y la cultural, al que se había comprometido el mandatario, y que consta de seis puntos. “Sentimos que ninguno de esos puntos ha sido cumplido ni por la Alcaldía ni por el IPCC. También manifestamos nuestro rechazo a la economía naranja porque pensamos que es un fracaso y nos tiene más precarizados a todos. Si estábamos mal antes la economía naranja ahora estamos peor”, detalló la gestora cultural. (Vea también: [Fotos] Cooperación Española reabre con una exposición artística).

A las asambleas están asistiendo los colectivos de grafiteros que están en apoyando a las marchas del paro nacional, cantantes de rap, estudiantes de artes plásticas de Bellas Artes o que practican las artes en diferentes universidades de la ciudad. Piedrahíta indicó que cuatro de los siete consejos de áreas artísticas en Cartagena se han declarado en asamblea permanente, son los de teatro, artes plásticas, danzas y cine.