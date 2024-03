Crunchyroll estrenó serie sobre el fenómeno webtoon ‘Solo Leveling’

Crunchyroll estrenó la serie documental de dos partes The Leveling of Solo Leveling, la cual se “adentra en el cautivador viaje de la exitosa serie de anime Solo Leveling, una historia que ha trascendido sus raíces originales de novela web y se ha convertido en uno de los animes más celebrados del año”, explicó la plataforma.

Sobre Solo Leveling

Según su sitio oficial, Solo Leveling es una web novel y un webtoon o manwha creado en Corea del Sur y escrito por Chugong, que fue publicado en la plataforma de ficción y cómics digitales de Kakao KakaoPage el 25 de julio de 2016 y luego fue publicado por D&C Media bajo su etiqueta Papyrus el 4 de noviembre de 2016. Desde entonces, la novela ha sido licenciada en inglés por Webnovel bajo el título Only I Level Up.

"La adaptación webtoon de Solo Leveling se serializó por primera vez en KakaoPage el 4 de marzo de 2018 y está ilustrada por Jang-Sung-Rak (también conocido como Dubu), el CEO de Redice Studio. La primera temporada del webtoon concluyó el 19 de marzo de 2020 y su segunda temporada reanudó el primero de agosto de 2020. Además, D&C Media ha recopilado y publicado sus capítulos individuales en tres volúmenes a partir de julio de 2020".

Por último, cabe mencionar que actualmente Netmarble Games está desarrollando un juego y produciendo un drama live action sobre este fenómeno del entretenimiento.