De madres e hijas, y otros demonios

Hace días descubrí un libro cuyo título me dejó perturbada: “Las hijas horribles”. Habiendo sido yo misma adiestrada por mujeres para ser una hija ejemplar y, a la vez, habiendo experimentado diferencias -algunas irreconciables- con mis padres, aquel juicio me removió las entrañas: ¿qué hace falta para que a una hija se le cargue con el peso de ser “mala”, y, peor aún, “horrible”? Blanca Lacasa Carralón nos revela una nueva pero inmemorial forma de violencia naturalizada hacia las mujeres: la que se ejerce sobre las hijas.

Leyéndola recordé que en 2008 regresé de estudiar un posgrado en España, luego de haber ganado una de las tres becas que otorgó a Colombia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y habiendo iniciado un doctorado que terminaría años después, convirtiéndome en la primera doctora mujer en la historia familiar paterna y materna. Sin embargo, mi padre -progresista, librepensador y siempre amoroso conmigo- decía orgulloso a sus amigxs que yo había vuelto a Cartagena para cuidarlo. El desconocimiento de semejantes logros académicos me indignaba y, con furia, delante de quien fuera lo confrontaba: “¿por qué no traes a alguno de tus dos hijos varones para que te cuide?”. No había respuesta; había perplejidad en cualquiera que me escuchaba. Se asumía que yo, hija, a pesar de haber alcanzado mayores logros académicos que mis hermanos “debía” renunciar a mis aspiraciones profesionales y a un futuro prometedor para proporcionarle a mi padre lo que decía necesitar, como si de una deuda vitalicia se tratara. La expectativa social no era que yo siguiera rompiendo techos de cristal -siempre lo hice por mis propios medios- ni que tuviera independencia económica para seguir creciendo. ¿Por qué yo no podía aspirar a “tanto” y, en cambio, para mis hermanos varones este asunto no era, siquiera, un tema de conversación casual? Le puede interesar: Rompiendo el techo de cristal

El libro pasa de la violencia generalizada a una más específica: la que infligen las madres a las hijas. El mantra de que “siempre se ha hecho así” ha cargado a las mujeres con el peso de los “infravaloradísimos cuidados”, como viene denunciando el feminismo hace años. Y también nos ha puesto un lastre moral y emocional asociado a lo que deber ser una mujer, que se transmite por línea materna, porque todas las madres hemos sido hijas. Para que los hombres puedan seguir disfrutando sus privilegios, las madres se encargan de que las hijas no se “descarríen” y se siga perpetuando el modelo. Si en algún momento de lucidez -ciertas madres la llaman con desprecio “rebeldía”-, las hijas luchan por su derecho a vivir su vida, ignorando las expectativas sociales, las madres inician una batalla encarnizada hasta que alguna de las dos gana. Si la hija conquista su libertad es probable que la madre apostate de ella y corte la relación, con las implicaciones emocionales que ello supone para ambas. Si, por el contrario, la madre logra someterla, controlando sus deseos y obligándola a ponerse el traje socialmente confeccionado para ella, se gestan relaciones tóxicas y violentas, sobre todo, en lo psicológico: chantajes, manipulación y un tristísimo repertorio emocional que las mujeres de todas las generaciones conocemos y normalizamos.