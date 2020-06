“Debemos repensar nuestra situación en este mundo”: Saskia Sassen

Uno de los mayores aportes científicos de la socióloga, escritora y profesora Saskia Sassen ha sido su concepto de ciudad global, aceptado y utilizado en todo el mundo. Sus contribuciones la han hecho merecedora del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Ella es la sexta invitada que participa ‘Imagina el Mundo’, de Hay Festival. Este lunes analizó sus conceptos a la luz de la nueva realidad impuesta por el coronavirus en el planeta.

“La cuestión del virus, este agente extraordinario que no hace ruido, no tiene olor, ha invadido nuestras vidas con una efectividad extraordinaria. Un elemento que me parece muy importante es que hemos aprendido a relacionarnos de manera diferente”, reflexiona. Saskia analiza las formas en que este pequeño agente, del que en algún tiempo nos olvidaremos, nos tiene prisioneros ahora. “Esto va a pasar y lo vamos a olvidar, pero al mismo tiempo creo que es importante que no nos olvidemos del pequeño hecho de que un virus, sin la capacidad de nosotros de escuchar (no nos puede amenazar con su sonido); sin olor (no nos puede acaparar con su olor), nos tiene como casi prisioneros”, añade.