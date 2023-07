¿Dónde están? Estatuas vivientes se reinventan en medio de la decadencia

“No es que se estén acabando las estatuas humanas, sino que muchos artistas callejeros han tenido la oportunidad de aprender que la calle te enseña a ser artista, pero no te puedes quedar ahí, tienes que avanzar, invertir en estudios y trabajo, porque si te quedas te pasa como le pasó al abuelo de los mimos, que vivía del rebusque y murió en un cuarto que solo le servía para dormir. Nadie le hizo un reconocimiento, no dejó un legado, no dejó nada”, lamentó Charles.

“Voy al Centro a hacer arte callejero un rato, pero no constantemente porque llega un momento en que no entrega ganancias. Hace como un mes fui por última vez, porque me pagaron para hacer un show en la plaza San Pedro Claver, y desde las 7 hasta las 10 de la noche conté más de 80 artistas diferentes. Michael Jackson uno, Michael Jackson dos, grupos folclóricos, gaita, guitarra, bailarina árabe, violín, acordeonero, superhéroes, manilleros... Todos están en movimiento, distraen y las estatuas vivientes perdemos público. No hay control ni formalización para los artistas callejeros y eso ha hecho que decaiga un poco el arte de las estatuas vivientes”.

El artista de 49 años agregó: “En dos años me veo en un colegio dando clases de artes escénica. El arte callejero lo tengo como un hobby, aunque gracias a él, siendo estatua humana, aprendí a ser mimo, lanzador de fuego y zanquero, incluso tengo una comparsa de zanqueros y mi meta ahora es tratar de crear montajes de zancos, vender una danza de teatro o danza musical, crear espectáculos”.