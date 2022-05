Eduardo Herrán, el lente que perdura

Eduardo era como todo caballero andante, un artista que no abandonaba jamás la cámara, ni siquiera en días de descanso o vacaciones. Dejó una heredad de luz y arte en sus imágenes, un amoroso y sabio profesionalismo en su familia y en su hijo Luis Eduardo que prosigue su vocación de reportero gráfico que también queda atrapado cuando en medio de su reportería un estallido de color cruza por el paisaje de sus protagonistas en el lente. Eduardo tenía la virtud de la paciencia en tiempos de prisa para ir tras el aleteo de los pelícanos arrebatando el pescado de los trasmallos del amanecer en Marbella, y la paciencia para esperar que aparecieran todos los colores del mar al final de la tarde. Los retratos humanos de Eduardo eran exigentes y magistrales. Se tardaba todo el tiempo hasta dar con la imagen certera en criaturas de la calle, ejecutivos, ciudadanos de a pie, o personajes de la vida pública. A todos descubría no solo el lado humano, la luz y la sombra, sino el rasgo más oculto en la mirada o en los gestos. Las mejores fotografías que atesoró Eduardo en miles de tomas que guardó en rollos, soñando con publicar algún día el libro de sus fotografías, es un arte de la sagrada lentitud para descubrir la belleza, incluso en paisajes espeluznantes de horror y pesadilla, como es el reino sobrecogedor de la muerte. Eduardo no iba a fotografiar solo al muerto, sino el ambiente humano y natural que lo rodeaban. Y en esa búsqueda encontraba algún elemento que la vida le aportaba a su mirada artística.