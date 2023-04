El encuentro literario entre estudiantes de la UDC y estadounidenses

Adriana Morales, licenciada en letras de la Universidad Central de Venezuela

Por ejemplo, Stephen King, uno de los escritores destacados del siglo, conocido como ‘el maestro del terror’, se ha convertido en un ícono de la literatura moderna. Habiendo vendido más de 500 millones de ejemplares en todo el mundo, los cuales contemplan 64 novelas, once colecciones de relatos y novelas cortas, y siete libros de no ficción, King se ha convertido en una adición infaltable en el estante de cualquier aficionado a la lectura de géneros como terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica.

Como bien ha sucedido con García Marquez y King, un autor colombiano más destaca en la actualidad por el hecho de que, con su arte, ha logrado traspasar los límites de la tierra que le vio nacer hasta llegar a ser leído en el otro lado del mundo. (Le puede interesar: El inmigrante: el relato de un escritor colombiano que llegó a Zaragoza)

Winston Morales Chavarro, poeta, novelista, periodista y docente en la Universidad de Cartagena, ha conseguido que una de sus obras más recientes, titulada ‘La Dulce Aniquirona’, sea traducida al madarín por la mano del poeta taiwanés Kuei-shien Lee y publicada por La reconocida editorial taiwanesa Showwe Information Co. Ltd, demostrando así que el amor por la literatura no es una cuestión de terriorios, sino de gusto y pasión por este arte.