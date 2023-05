El vikingo que descubrió América: entrevista a Tulio Fernández

El primero que descubrió América no fue Cristóbal Colón, fue Erik el Rojo quinientos años antes. El escritor Tulio Fernández nos cuenta la historia del vikingo en su primera novela, de su gesta a finales del siglo X, y del mundo nórdico a su alrededor. Lo hace con una prosa impecable. El libro es ágil, para un amplio público y está escrito con calidad literaria, momentos de poesía, imágenes sublimes que evocan este mundo antiguo; y parece que Fernández fuera noruego y hubiera vivido allí, que fuera el sabio Mimir, narrador de la historia. La edición tiene además ilustraciones a cargo de Juan Manuel Sánchez. El producto final es un acierto, el tema, el tratamiento, la manera de contar del autor.

Tulio Fernández (Cali, 1983) es periodista y escritor. Erik el Rojo, publicada por Penguin Random House, es su ópera prima. Tiene un canal de YouTube en el que reseña libros sobre todo de fantasía y misterio, también colabora en radio hablando de estos temas. Es fan del ánime. Sus ídolos son Brandon Sanderson, Stephen King y George R.R. Martin, y se perfila como un autor de literatura "popular" escrita con calidad, como las obras de los mencionados.

¿Por qué eligió escribir sobre vikingos? ¿Cuándo y cómo empezó su interés por la cultura nórdica?

“Mi afición por la cultura nórdica empezó cuando era niño y había una serie de animé llamada Los Caballeros del Zodiaco donde los protagonistas se enfrentan contra los dioses guerreros que venían del Norte de Europa y que obviamente se basa en la mitología nórdica. Luego investigué más y me sumergí en su cultura: Me encanta su concepción de la vida y la muerte donde si falleces combatiendo vas al reino de los dioses, en cambio, si mueres de viejo o enfermo vas al inframundo, su ‘infierno’ que es un mundo helado (Helheim). Me parece fascinante cómo sus creencias y su cosmogonía van en contravía a lo que creemos en la actualidad”.

¿Dónde ubica su libro en cuanto a género y público? El libro podría ser de literatura popular, hecho para un gran público, pero con alta calidad literaria. A veces la literatura popular en Colombia está escrita a las patadas, no tendría por qué ser así.

"Si hubiera que ponerle una etiqueta a mi libro diría que es novela histórica pensada para un público juvenil pero que cualquier persona pueda leer, pero no creo tanto en estas. Para mí solo existen las historias, su corazón y a quién le puede llegar. Para mí un libro de Paulo Coelho, por ejemplo, puede no ser bueno, pero otra persona puede leerlo y releerlo, lo acompaña en sus momentos más difíciles, puede incluso llegar a cambiarle la vida. Creo que esa es la magia de la literatura".

Es lector de literatura “de género”, en YouTube la difunde: el terror, la fantasía, la fantasía oscura, etc. ¿Por qué cree que está literatura aún no es tan respetada por críticos (academia) o escritores tradicionales, y está como en un segundo plano? Sí parece en cambio tener bastantes lectores.

“Yo creo que estos géneros que mencionas son bastante menospreciados por mucha gente, principalmente por ignorancia. Muchas personas y críticos se quedan con la concepción de que estos géneros son simplemente castillos, monstruos y naves espaciales, pero no ven más allá de la superficie, el trabajo grandísimo que hay tras estas obras. George R.R. Martin se ha basado en eventos históricos como La Guerra de las Dos Rosas para crear Juego de Tronos; Brandon Sanderson ha creado personajes con síndromes de depresión, personalidades múltiples y asperger en sus mundos fantásticos; los libros de Isaac Asimov sobre robótica y sus leyes actualmente se usan para programar robots e inteligencia artificial y estoy seguro de que me faltan cientos de ejemplos. Mi invitación a estos críticos es que dejen el miedo y se atrevan a probar estos géneros, estoy convencido de que se sorprenderán”.

¿Qué autores son los que más lo influencian? ¿Qué autores nos recomienda cercanos a su búsqueda estética?

“No me baso en un autor para escribir, pero creo que todo lo que he leído en algún momento me ha servido para escribir. Para el caso específico de Erik el Rojo, para sumergirme en este mundo leí a Neil Gaiman y su libro MITOS NÓRDICOS, a Helena Cueto Novella y su EL VERDADERO MUNDO VIKINGO, las sagas clásicas históricas y anónimas como la SAGA DE ERIK EL ROJO y LA SAGA DE LOS GROELANDESES y el Voluspa. Fuera del mundo nórdico creo que me influenció un poco el libro Alexandros de Valerio Massimo Manfredi y la obra de Ken Follet, un referente en la novela histórica. Ahora bien, mis grandes maestros de cabecera Brandon Sanderson, George R.R. Martin y Stephen King creo que de cierta forma influencian mi estilo, o eso me gustaría”.