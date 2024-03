Emma Stone y Joaquin Phoenix protagonizan ‘Eddington’, el próximo éxito de Ari Aster

Emma Stone, Pedro Pascal, Joaquin Phoenix y Austin Butler, serán los protagonistas de la próxima película de Ari Aster que lleva por título ‘Eddington’.

La productora A24 (’Everything, Everywhere, All at Once’) hizo el anuncio desde su cuenta de Instagram en donde compartió la foto de una claqueta sobre rocas en el desierto con la palabra ‘Eddington’ escrita. Lea aquí: La gala de los Óscar 2024 fue vista por más de 19 millones de espectadores

Al resto del elenco lo completan Micheal Ward, Clifton Collins Jr. y Deirdre O’Connell. Hasta el momento, lo único que se sabe sobre la trama es que sigue la historia de un comisario de un pequeño pueblo de Nuevo México que tiene aspiraciones “más altas”.