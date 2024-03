La gala de los Óscar 2024 fue vista por más de 19 millones de espectadores

Los destacados de la noche incluyeron la presentación de Ryan Gosling, quien cantó I’m Just Ken, la poderosa balada de Barbie, el humor bien recibido del anfitrión Jimmy Kimmel, y la aparición de Cena quien entregó el premio al mejor vestuario luciendo apenas un par de sandalias.

La publicación Variety describió la participación de Gosling como “maximalista y contagiosamente cómica”.

Fue “la forma ideal de canalizar la energía positiva de unos Oscar en los cuales la alegría no se sintió forzada, como a veces puede ocurrir”, escribió el portal.

Billie Eilish y su hermano Finneas cantaron además la canción ganadora de la noche, What Was I Made For?, también de la banda sonora de Barbie, y músicos indígenas interpretaron el tema nominado por la película Los asesinos de la luna. Lea aquí: Los discursos más emblemáticos de los Premios Óscar

El aumento de los índices de audiencia es algo bienvenido por este tipo de premiaciones, que han perdido espectadores a medida que compiten con los formatos cortos y rápidos de las redes sociales.