Billie Eilish se convirtió en la artista más joven en ganar dos Óscar

What Was I Made For? es una balada compuesta por los hermanos Billie Eilish y Finneas O’Connell para Barbie, la película de Greta Gerwig, que este domingo ganó el Premio Oscar 2024 a Mejor Canción Original.

“Tuve una pesadilla anoche sobre esto, ni siquiera imaginaba que esto fuera a pasar, no lo imaginaba en absoluto, gracias Greta, por la canción, la película y por cómo me has hecho sentir. Esto es para todos los que nos hemos visto afectados por la película porque es increíble. Y para mi mejor amiga Zoey por jugar a las Barbies conmigo de pequeña y hacerme siempre compañía”, dijo Eilish al recibir la estatuilla. Lea aquí: Premios Óscar 2024: estos fueron los grandes ganadores de la ceremonia